Iniziativa anti - Covid a Vienna: casa di appuntamenti regala un buono di 30 euro a chi si vaccina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per dare una spinta alla campagna vaccinale, la casa di appuntamenti "Funpalast" a Vienna ha deciso di regalare un buono da 30 euro da utilizzare con le prostitute ogni neo vaccinato. Un'Iniziativa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per dare una spinta alla campagnale, ladi"Funpalast" aha deciso dire unda 30da utilizzare con le prostitute ogni neoto. Un'...

