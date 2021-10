Inizia il processo Regeni, il governo si costituisce parte civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo cinque anni e otto mesi, comincia oggi nella terza sezione della Corte di Assise di Roma il processo nei confronti dei quattro militari egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. La novità importante è che la la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere di volersi costituire parte civile al fianco della famiglia Regeni. Una decisione ancora non ufficializzata, con l’obiettivo di non urtare la sensibilità dei genitori di Giulio, Paola e Claudio, che avevano chiesto alle «associazioni di non costituirsi parte civile». Un appello per non allungare i tempi di un processo che si annuncia difficile, già in partenza. Diversa però è la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo cinque anni e otto mesi, comincia oggi nella terza sezione della Corte di Assise di Roma ilnei confronti dei quattro militari egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. La novità importante è che la la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere di volersi costituireal fianco della famiglia. Una decisione ancora non ufficializzata, con l’obiettivo di non urtare la sensibilità dei genitori di Giulio, Paola e Claudio, che avevano chiesto alle «associazioni di non costituirsi». Un appello per non allungare i tempi di unche si annuncia difficile, già innza. Diversa però è la ...

