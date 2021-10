Infortunio Abraham, esami nelle prossime ore per il centravanti della Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Infortunio Abraham: l’attaccante della Roma in attesa di conoscere le sue condizioni. Le ultime notizie sul bomber inglese Roma col fiato sospeso per le condizioni di Tammy Abraham. L’inglese si è infortunato in Nazionale ed è a rischio per la Juventus. Come riferito dall’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, il problema di Abraham è legato alla caviglia destra. Il centravanti era atteso a Roma per le 17, ma ha preso un altro volo e tornerà in serata. L’ex Chelsea sosterrà gli esami di controllo tra questa sera e domattina per chiarire l’entità dell’Infortunio in vista della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021): l’attaccantein attesa di conoscere le sue condizioni. Le ultime notizie sul bomber inglesecol fiato sospeso per le condizioni di Tammy. L’inglese si è infortunato in Nazionale ed è a rischio per la Juventus. Come riferito dall’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, il problema diè legato alla caviglia destra. Ilera atteso aper le 17, ma ha preso un altro volo e tornerà in serata. L’ex Chelsea sosterrà glidi controllo tra questa sera e domattina per chiarire l’entità dell’in vistaJuventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

