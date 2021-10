Advertising

fisco24_info : Influenza, Seqirus: 'Partita consegna prime dosi vaccino a Regioni': Seqirus, parte del Gruppo CSL Limited, ha già… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Seqirus

Adnkronos

, parte del Gruppo CSL Limited, ha già iniziato la distribuzione delle dosi di vaccino ... ricordando che 'manca poco alla partenza della campagna di vaccinazione contro l'per la ...è da sempre in prima linea nella lotta contro l'e mette a disposizione tutte le sue competenze per continuare a essere partner d'eccellenza della sanità pubblica italiana - ...Milano, 13 ott. (Adnkronos Salute) – Seqirus, parte del Gruppo CSL Limited, ha già iniziato la distribuzione delle dosi di vaccino antinfluenzale che saranno somministrate dalle Regioni italiane ai ci ...Vaccinazioni, sono sette gli ingredienti della ricetta di HappyAgeing per la nuova stagione. Dalla chiamata attiva all’anagrafe vaccinale: ecco come difendere l’adulto-anziano non solo dal Covid-19 ma ...