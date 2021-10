Infantino: «Super Bowl ogni anno, perché non il Mondiale ogni due?» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il Super Bowl viene organizzato ogni anno, perché non avere una Coppa del Mondo ogni due anni?”: è questa la domanda che si pone Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante la sua visita istituzionale in Israele. Come riporta Marca, per il numero uno della federazione internazionale un tale cambiamento non sarebbe dannoso per la competizione: L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ilviene organizzatonon avere una Coppa del Mondoanni?”: è questa la domanda che si pone Gianni, presidente della FIFA, durante la sua visita istituzionale in Israele. Come riporta Marca, per il numero uno della federazione internazionale un tale cambiamento non sarebbe dso per la competizione: L'articolo

