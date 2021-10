Infantino lancia l' ipotesi di un Mondiale in Israele e Arabia Saudita

Advertising

Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi dopo l'accordo fra Emirati e Israele, per cui una candidatura congiunta è un'opzione - ha sottolineato- Dopo il Qatar , i Mondiali si giocheranno ...Questa l'idea che il presidente della Fifa, Gianni, ha ipotizzato con il premier israeliano, Naftali Bennett, in ...Il numero uno della Fifa: "I Mondiali si giocheranno in Canada, Messico e Usa, tre Paesi enormi. E allora perché non in Israele?". E sulla Coppa ogni due anni: "Dovrebbe essere giocata più spesso" ...Calcio, il presidente Fifa Gianni Infantino in visita a Gerusalemme apre ai Mondiali in Israele: "Co-organizzazione è il futuro di questi eventi" ...