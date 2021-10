Industria, ad agosto produzione in calo sia area euro che Ue (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, secondo i dati eurostat, la produzione Industriale destagionalizzata è diminuita dell'1,6% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'UE, rispetto a luglio 2021. A luglio la produzione Industriale è aumentata dell'1,4% nell'area dell'euro e dell'1,2% nell'UE. Ad agosto, rispetto allo stesso mese 2020, la produzione Industriale è aumentata del 5,1% nell'area dell'euro e del 5,3% nell'UE. Nell'area dell'euro ad agosto, rispetto a luglio 2021, la produzione di beni strumentali è diminuita del 3,9%, i beni di consumo durevoli del 3,4%, i beni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad, secondo i datistat, lale destagionalizzata è diminuita dell'1,6% nell'dell'e dell'1,5% nell'UE, rispetto a luglio 2021. A luglio lale è aumentata dell'1,4% nell'dell'e dell'1,2% nell'UE. Ad, rispetto allo stesso mese 2020, lale è aumentata del 5,1% nell'dell'e del 5,3% nell'UE. Nell'dell'ad, rispetto a luglio 2021, ladi beni strumentali è diminuita del 3,9%, i beni di consumo durevoli del 3,4%, i beni ...

