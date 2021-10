Incidente sul lavoro oggi: operaio precipita da tre metri e muore a Coniolo Monferrato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche oggi si sono registrati incidenti mortali sul lavoro . Questa mattina nell'Alessandrino un operaio di 54 anni ha perso la vita precipitando da una passerella. L'Incidente è avvenuto in un'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anchesi sono registrati incidenti mortali sul. Questa mattina nell'Alessandrino undi 54 anni ha perso la vitando da una passerella. L'è avvenuto in un'...

