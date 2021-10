Incendio ad Airola, il sindaco: “Chiudete le finestre, abbandonate le case. Domani scuole chiuse” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – L’Incendio che sta interessando un deposito della Sapa, azienda che produce materiali plastiche, ad Airola, nella provincia di Benevento, è di proporzioni vastissime. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo richiamando l’attenzione di cittadini e automobilisti. Le segnalazioni arrivano dalla Valle Caudina ma le fiamme e il fumo sono visibili fino ai confinanti paesi del casertano e del Napoletano. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco in azione da caserta, Bonea e Benevento, con autobotti e autoscala. Al momento non si registrano feriti ma ci sarebbero dei vigili del fuoco intossicati. Sul posto è arrivato anche il neo sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, che sui suo profili social del Comune ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’che sta interessando un deposito della Sapa, azienda che produce materiali plastiche, ad, nella provincia di Benevento, è di proporzioni vastissime. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo richiamando l’attenzione di cittadini e automobilisti. Le segnalazioni arrivano dalla Valle Caudina ma le fiamme e il fumo sono visibili fino ai confinanti paesi delrtano e del Napoletano. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco in azione darta, Bonea e Benevento, con autobotti e autoscala. Al momento non si registrano feriti ma ci sarebbero dei vigili del fuoco intossicati. Sul posto è arrivato anche il neodiVincenzo Falzarano, che sui suo profili social del Comune ha ...

