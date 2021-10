In uscita il film sull’omicidio di Yara e l’arresto di Bossetti: guarda il trailer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uscirà lunedì 18 ottobre al cinema il film che ripercorre la drammatica vicenda di Yara Gambirasio firmato dal regista Marco Tullio Giordana. La pellicola è incentrata interamente sulle ricerche che hanno portato a trovare prima il profilo genetico dell’assassino, inizialmente chiamato Ignoto 1, e poi alla condanna all’ergastolo del muratore Massimo Bossetti, tuttora in carcere e che continua a dichiararsi innocente. Nel ruolo della Pm incaricata di trovare e arrestare il colpevole dell’omicidio della ragazzina c’è Isabella Ragonese. Il bergamasco Alessio Boni veste i panni dell Colonnello dei Carabinieri, Thomas Trabacchi dell Maresciallo, Sandra Toffolatti e Mario Pirrello sono i genitori di Yara. A prestare il volto a Massimo Bossetti è Roberto Zibetti, mentre Yara è interpretata ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uscirà lunedì 18 ottobre al cinema ilche ripercorre la drammatica vicenda diGambirasio firmato dal regista Marco Tullio Giordana. La pellicola è incentrata interamente sulle ricerche che hanno portato a trovare prima il profilo genetico dell’assassino, inizialmente chiamato Ignoto 1, e poi alla condanna all’ergastolo del muratore Massimo, tuttora in carcere e che continua a dichiararsi innocente. Nel ruolo della Pm incaricata di trovare e arrestare il colpevole dell’omicidio della ragazzina c’è Isabella Ragonese. Il bergamasco Alessio Boni veste i panni dell Colonnello dei Carabinieri, Thomas Trabacchi dell Maresciallo, Sandra Toffolatti e Mario Pirrello sono i genitori di. A prestare il volto a Massimoè Roberto Zibetti, mentreè interpretata ...

