In Libia in mille a rischio della vita nei lager del governo finanziato dall' Italia

Advertising

AiseStampa : Migranti in Libia/Unicef: mille fra donne e bambini nei centri di detenzione a rischio immediato - globalistIT : Turatevi il naso e leggete la denuncia dell'Unicef #UNICEF #bambini #report - RedattoreSocial : #Libia, @UNICEF_Italia: mille #migranti a rischio, compresi donne e bambini. Secondo l'#Unicef, la sicurezza e il b… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia mille

Globalist.it

tra donne e bambini.a rischio vita in centri di detenzione a Tripoli. Centri controllati da quel governo che l'... in, è a rischio immediato. Fra le migliaia di migranti e richiedenti ...Secondo l'Unicef, la sicurezza e il benessere di almeno 1.000 donne e bambini tenuti in centri di detenzione a Tripoli, in, è a rischio immediato...Il progetto Pagella in tasca promosso da INTERSOS e UNHCR prevede l’ingresso in Italia con un visto per motivi di studio di 35 minori non accompagnati.Secondo l'Unicef, la sicurezza e il benessere di almeno 1.000 donne e bambini tenuti in centri di detenzione a Tripoli, in Libia, è a rischio ...