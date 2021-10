In Italia 2 772 nuovi casi e 37 morti | il tasso di positività risale a 1%

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Sono 2.772 idi Covid regsitrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 2.494 precedenti; i tamponi effettuati sono 278.945 a fronte dei 315.285 di ieri, per cui ildiall'1% (ieri 0,8%). Inelle ultime 24 ore sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21). La regione con il maggior numero dioggi è il Veneto con 348, davanti a Lombardia (307), Sicilia (304), Campania (280) ed Emilia Romagna (223). Il numero totale deida inizio pandemia sale a ...

Sono 2.772 i positivi ai test per il coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore del 12 ottobre, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 2.494. Sono invece 37 le vittime. Il bollettino coronavirus del 13 ottobre segnala 2.772 nuovi positivi, 37 morti, ancora in calo i ricoveri e le terapie intensive. Covid: in provincia di Como ci sono 11 nuovi casi, 10 in quella di Lecco e 4 in quella di Sondrio.