In Germania la prima fonte di energia del Paese rimane il carbone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabbriche costrette a produrre a singhiozzo, black-out delle centrali sempre più frequenti e bolletta domestica del gas più cara del 25% rispetto all'anno scorso. Le previsioni degli esperti sull'impatto della crisi energetica in Germania sono catastrofiche, e i due salvagenti a cui Berlino sperava di aggrapparsi sono ancora sgonfi: il controverso gasdotto russo-tedesco Nordstream 2 nella migliore delle ipotesi entrerà a regime la prossima primavera, sempre che Verdi e liberali non ottengano la sua «moratoria» dalla Spd al tavolo dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

