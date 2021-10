Immigrati si scannano per un telefonino rubato | magrebino ammazza ghanese a coltellate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mantova, 13 ott —che si, letteralmente, per il possesso di un: quando una vita vale meno di uno smartphone di seconda mano. Accade a Mantova, dove il 21enneAbdul Mobarik Zanre ha perso la vita accoltellato da un complice con il quale solo alcuni istanti prima avevaun cellulare a un operatore ecologico. Lo riferisce BresciaToday. Da tre anni residente a Marcheno, ilera arrivato in Italia tramite un progetto Sprar sull’accoglienza dei rifugiati. Un progetto di «integrazione» che su di lui non aveva sortito, evidentemente, alcun effetto positivo. Il Comune in cui risiedeva aveva già da tempo avviato le pratiche per dichiararlo irreperibile. Nel mentre, il nostro vagava nel mantovano vivendo di piccoli furti e ...