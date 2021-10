Immagini del back stage di Angels il nuovo video di LP

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) E' il ritorno di una stella, LP, è uscita con ilsingolo, il trampolino di lancio per ilattesissimo album Churches in arrivo in tutto il mondo il prossimo 3 Dicembre. Prodotto da Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguilera) e Kyle Shearer (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen) - noti come Valley Girl - insieme al produttore esecutivo dell'album, Mike Del Rio (Kylie Minogue, X Ambassadors, Skylar Grey),è un brano sognante che, sin dall'incipit, ci porta in un meraviglioso "altrove" magico, fatato, incantato, grazie ad un pianoforte "ostinato" che si fonde con un pot-pourri di cori eterei, realisticamente angelici e che, insieme all'esplosione emotiva, arricchita dall'ingresso "a schiaffo" delle percussioni, accompagna l'inconfondibile timbro di LP in questo viaggio che vorremmo non ...