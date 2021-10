Ilva, Acciaierie d’Italia pagherà i tamponi degli operai non vaccinati: la partecipata dallo Stato spenderà 1 milione di euro fino a fine anno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Acciaierie di Italia, la società partecipata da ArcelorMittal e Invitalia, pagherà il tampone ai circa 1.600 dipendenti non vaccinati nello stabilimento di Taranto. Un’operazione che dal 15 ottobre, giorno in cui scatta l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, fino al termine dell’anno costerà circa un milione di euro all’azienda, stando a quanto scrive Il Mattino. Acciaierie d’Italia, fanno sapere i sindacati metalmeccanici, “si farà carico dei lavoratori non vaccinati che potranno effettuare il tampone dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e domenica dalle 9 alle 14 nella farmacia Clemente”” nel rione Tamburi, con la quale è stata firmata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)di Italia, la societàda ArcelorMittal e Invitalia,il tampone ai circa 1.600 dipendenti nonnello stabilimento di Taranto. Un’operazione che dal 15 ottobre, giorno in cui scatta l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori,al termine dell’costerà circa undiall’azienda, stando a quanto scrive Il Mattino., fsapere i sindacati metalmeccanici, “si farà carico dei lavoratori nonche potreffettuare il tampone dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e domenica dalle 9 alle 14 nella farmacia Clemente”” nel rione Tamburi, con la quale è stata firmata una ...

