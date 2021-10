' IllusiOcean' | Orlandi UniBicocca | “Così abbiamo fatto incontrare competenze e divulgazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Aperta al pubblico dal 13 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, la mostra multimediale ‘, il mare che non ti aspetti' ha come cornice la Galleria della Scienza dell'Università di Milano - Bicocca. L'esposizione si avvale dei diversi linguaggi delle arti visive per coinvolgere il visitatore e trasportarlo nel ‘mare di conoscenza' che l'Ateneo ha da offrire in merito alla biodiversità marina e alla tutela degli oceani. Il prorettore vicario Università di Milano-Bicocca, Marco, spiega l'intento con il quale è stata progettata l'esposizione: “Coniugare lecon laè la chiave per avvicinare i giovani ai grandi temi che ci riguardano molto da vicino, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Tra questi c'è indubbiamente la tutela dell'ambiente e della sua ...