‘IllusiOcean’, Galli: “Illusione e scienza si fondono per parlare la lingua della bellezza” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ispirata ai giochi di illusionismo del mondo marino, la mostra interattiva ‘IllusiOcean, il mare che non ti aspetti’ è stata ideata e coordinata dal professore Paolo Galli, docente di Ecologia presso l’Università di Milano – Bicocca. Suddivisa in tre aree tematiche, l’esposizione punta a sensibilizzare i giovani alla tutela della biodiversità. Per farlo il professor Galli ha preferito al linguaggio accademico una lingua universale, quella della bellezza: “Illusione e scienza solitamente non si parlano, all’interno della mostra però le troviamo fuse l’una con l’altra, tenute assieme dal linguaggio della bellezza – spiega Galli – una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ispirata ai giochi di illusionismo del mondo marino, la mostra interattiva ‘IllusiOcean, il mare che non ti aspetti’ è stata ideata e coordinata dal professore Paolo, docente di Ecologia presso l’Università di Milano – Bicocca. Suddivisa in tre aree tematiche, l’esposizione punta a sensibilizzare i giovani alla tutelabiodiversità. Per farlo il professorha preferito alggio accademico unauniversale, quella: “solitamente non si parlano, all’internomostra però le troviamo fuse l’una con l’altra, tenute assieme dalggio– spiega– una ...

Advertising

fisco24_info : 'IllusiOcean', Galli: 'Illusione e scienza si fondono per parlare la lingua della bellezza': Ispirata ai giochi di… - TV7Benevento : 'IllusiOcean', Galli: 'Illusione e scienza si fondono per parlare la lingua della bellezza'... - italiaserait : ‘IllusiOcean’, Galli: “Illusione e scienza si fondono per parlare la lingua della bellezza” -