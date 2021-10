Iliad, nuovo advisory board (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ... già presidente di Ecta (European Competitive Telecommunications Association) e general counsel di Tiscali; Maria Latella giornalista SkyTg24 e Radio24; editorialista de 'Il Messaggero', membro del ... Leggi su stranotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ... già presidente di Ecta (European Competitive Telecommunications Association) e general counsel di Tiscali; Maria Latella giornalista SkyTg24 e Radio24; editorialista de 'Il Messaggero', membro del ...

Ultime Notizie dalla rete : Iliad nuovo Iliad, nuovo advisory board "Contribuire alla definizione della visione strategica di Iliad": con questo obiettivo si è costituito il nuovo advisory board che porterà all'interno dell'azienda competenze e visioni maturate nei ruoli di primissimo piano che i componenti del bord hanno ...

Iliad prepara un super regalo per i clienti: lo troveremo sotto l'albero di Natale? Gli ultimi rumors avvisano gli utenti di un nuovo debutto per Iliad . La nota compagnia che nel giro di pochi anni ha sconvolto il mercato del mobile con offerte competitive e tariffe 'per sempre' si ...

Iliad, nuovo advisory board Il gruppo di lavoro è così composto: Barbara Cominelli - ceo Jll Italia; già coo di Microsoft e director of digital, commercial operations and wholesale per Vodafone, nominata fra le 'top 50 most insp ...

