Il video manipolato del poliziotto contro la ministra Lamorgese per le manifestazioni No Green Pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Circola un video rivolto al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, pubblicato inizialmente nella piattaforma social TikTok e successivamente via Facebook, nel quale un agente di Polizia in tenuta antisommossa si sfoga per le condizioni di lavoro durante le manifestazioni. Le riprese vengono accompagnate dal seguente testo (errori inclusi): «Nessun TG né parla… Ditelo… Ditelo… Ma nessuno l’ha detto!! La morgese altro pane duro per i tuoi denrti». Vista la data di pubblicazione del video, il 4 ottobre 2021, il riferimento alle manifestazioni No Green Pass risulta evidente, ma la scena non ha nulla a che vedere con l’attuale periodo storico. Per chi ha fretta Il video con le contestazioni alla ministra Lamorgese ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Circola unrivolto al ministro dell’Interno Luciana, pubblicato inizialmente nella piattaforma social TikTok e successivamente via Facebook, nel quale un agente di Polizia in tenuta antisommossa si sfoga per le condizioni di lavoro durante le. Le riprese vengono accompagnate dal seguente testo (errori inclusi): «Nessun TG né parla… Ditelo… Ditelo… Ma nessuno l’ha detto!! La morgese altro pane duro per i tuoi denrti». Vista la data di pubblicazione del, il 4 ottobre 2021, il riferimento alleNorisulta evidente, ma la scena non ha nulla a che vedere con l’attuale periodo storico. Per chi ha fretta Ilcon le contestazioni alla...

Advertising

DavidPuente : Lo sfogo del poliziotto che dovrebbe vedere la ministra Lamorgese per le manifestazioni No Green Pass? Video vecchi… - AFAntoAnt : RT @serebellardinel: I vertici di @FratellidItalia avevano accusato @fanpage di aver tagliato e manipolato il video in fase di montaggio!!… - luchinux : RT @serebellardinel: I vertici di @FratellidItalia avevano accusato @fanpage di aver tagliato e manipolato il video in fase di montaggio!!… - dopiot : RT @serebellardinel: I vertici di @FratellidItalia avevano accusato @fanpage di aver tagliato e manipolato il video in fase di montaggio!!… - dukana2 : RT @serebellardinel: I vertici di @FratellidItalia avevano accusato @fanpage di aver tagliato e manipolato il video in fase di montaggio!!… -