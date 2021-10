Il trucco per capire se la tua televisione funzionerà con il nuovo digitale terrestre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nonostante il tanto temuto switch off del digitale terrestre sia stato rimandato a data da destinarsi – si parla oramai del 2023 – la prima tappa del cammino che ci porterà verso il nuovo standard DVB-T2 si concluderà il prossimo 20 ottobre. Da quel giorno 15 canali del digitale terrestre – nove della Rai e sei di Mediaset - passeranno alla trasmissione in HD e non saranno più visibili da chi ha un vecchio televisore non compatibile: si parla di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, TgCom24, Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Un primissimo step intermedio – e praticamente indolore visto che non verranno toccati i primi 6 tasti del telecomando – che anticipa il prossimo passaggio alla codifica MPEG-4 – quella che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nonostante il tanto temuto switch off delsia stato rimandato a data da destinarsi – si parla oramai del 2023 – la prima tappa del cammino che ci porterà verso ilstandard DVB-T2 si concluderà il prossimo 20 ottobre. Da quel giorno 15 canali del– nove della Rai e sei di Mediaset - passeranno alla trasmissione in HD e non saranno più visibili da chi ha un vecchio televisore non compatibile: si parla di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, TgCom24, Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Un primissimo step intermedio – e praticamente indolore visto che non verranno toccati i primi 6 tasti del telecomando – che anticipa il prossimo passaggio alla codifica MPEG-4 – quella che ...

