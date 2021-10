Il trailer di Scream 5 scatena la febbre per il nuovo Ghostface

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Scoppia ladi5, che con la pubblicazione delha messo il tassello finale della prima fase di una campagna promozionale con i fiocchi. Sì, perché da quando era stato annunciato il progetto, con la ripresa di Neve Campbell nel ruolo iconico di Sidney Prescott nel settembre 2020, è passato più di un anno. Poi, prima un Tweet ci ha ricordato quanto è inquietantee che «È sempre qualcuno che conosci», quindi Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva le prime immagini. Infine… ecco arrivato anche il. https://twitter.com/Movies/status/1447279954501144577Il quinto capitolo, che si svolge venticinque anni dopo i fatti narrati nel primo (che a sua volta ha compiuto la stessa "età”), si intitola(e non ...

Advertising

Diregiovani : Nuova edizione del #TgDiregiovani. Dalla #Lego e le sue etichette di genere al rilascio del trailer di #Scream. ?? G… - Mazia_L : RT @Scream_Italia: “Ti andrebbe di fare un gioco, Tara?” – Guarda ora il nuovo trailer di #Scream, dal 13 Gennaio 2022 al cinema! @Paramoun… - nerdgate_it : Scream: Annunciato il nuovo film della saga e mostrato il primo trailer - IndieForBunnies : '#Scream': guarda il trailer del quinto capitolo della saga | IndieForBunnies - GiuseppeGiu15 : RT @Scream_Italia: “Ciao Sidney, è un onore!” – #Scream ti aspetta al cinema dal 13 Gennaio 2022! Guarda ora il trailer ufficiale italiano:… -

Ultime Notizie dalla rete : trailer Scream

Torna l'orrore, torna Ghostface . È online il primodi, quinto capitolo della saga horror nata da un'idea di Wes Craven ( Le colline hanno gli occhi , Nightmare " Dal profondo della notte ). Si tratta del primo film che non potrà ...Paramount Pictures Italy ha diffuso il primoitaliano di '', il reboot del cult horror degli Anni 90 di Wes Craven, che vede tornare gli interpreti del cast originale nei loro ruoli ...Così risponde Neve Campbell al telefono, e già stiamo sobbalzando dalla paura. La scena è parte del trailer del quinto episodio della saga del mitico horror Scream, appena uscito come ciliegina sulla ...Il reboot di Scream sta già facendo impazzire i fan con la sola uscita del trailer. Ritroviamo alcuni vecchi personaggi: Sidney (Neve Campbell), lo sceriffo Dewey (David Arquette) e Gale (Courteney Co ...