Il primo idolo del Napoli | Il “Levriero” del goal che “poteva” investire i passanti

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quando si parla del, non si può non pensare alla figura di Diego Armando Maradona. L’argentino è diventato una leggenda, quasi divina per la gente della città capoluogo della Campania. “El pibe de oro” nonostante la grande importanza che ha ancora tutt’ora, è stato comunque preceduto da calciatori molto importanti. In particolare, ilL'articolo