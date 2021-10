Il premier olandese: 'I reali possono sposare persone dello stesso sesso senza perdere il trono' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il premier Mark Rutte, in una risposta scritta al Parlamento ha affermato che i membri della famiglia reale olandese possono sposare persone dello stesso sesso senza perdere il diritto al trono. A ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) IlMark Rutte, in una risposta scritta al Parlamento ha affermato che i membri della famiglia realeil diritto al. A ...

globalistIT : - BianchiLella : RT @FrancoBuffoni: Differenze. Mentre le paleozoiche destre italiane si oppongono al ddl Zan, il premier di destra olandese ha appena rispo… - FrancoBuffoni : Differenze. Mentre le paleozoiche destre italiane si oppongono al ddl Zan, il premier di destra olandese ha appena… - sportli26181512 : United, Blind a Solskjaer: 'Con Ronaldo deve rivedere i suoi piani': L'ex calciatore olandese non ha usato mezzi te… - KSport24 : @GioP98 @gabryhz Ramsey in Premier faceva paura. Vdb in Premier fa lo schiavo dello United, panchina/tribuna. Esa… -