Il pm Nobili: "Rischio che la protesta no vax si allarghi. Provata l'infiltrazione dell'estrema destra" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il pericolo più grande è che "il livello della protesta No Vax si alzi specialmente a partire da venerdì, quando il Green Pass diventerà obbligatorio: la manifestazione rischia di allargarsi a dismisura, fino a non riuscire più a controllarla in maniera adeguata". Così Alberto Nobili, capo del pool Antiterrorismo della procura di Milano, in un'intervista a La Stampa. "L'infiltrazione soprattutto di gruppi di estrema destra e di qualche anarchico è oramai Provata e pacifica", spiega il pm. "In particolare i primi puntano a prendere la testa del corteo, a indirizzare e dirigere i manifestanti con due obiettivi: darsi visibilità per ottenere adesioni, ma anche scegliere i bersagli da colpire, i luoghi dove portare le persone"

