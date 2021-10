Il pm Nobili: 'C'è il rischio che la protesta no vax si allarghi per infiltrazioni fasciste' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La manifestazione "no pass" sfociata poi in un vero e proprio assedio a Roma, da parte dei fascisti di Forza Nuova, ha allarmato un po' tutti. Infatti, Alberto Nobili, capo del pool Antiterrorismo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La manifestazione "no pass" sfociata poi in un vero e proprio assedio a Roma, da parte dei fascisti di Forza Nuova, ha allarmato un po' tutti. Infatti, Alberto, capo del pool Antiterrorismo ...

