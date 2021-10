Il ‘Piano Cultura’ di Perifano: “Settore strategico per il rilancio della Città” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Sia nel programma di governo che nella mia campagna elettorale ho dato ampio spazio alla cultura. L’ho fatto perché essenziale a qualsivoglia progetto di rilancio e sviluppo della Città. Ma anche perché occorre una svolta rispetto al recente passato. E dunque non ci sono dubbi sul fatto che acquisirà centralità anche nella mia azione di governo”. Così il candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Che prosegue: “Ho apprezzato e condiviso il ‘Manifesto culturale’ realizzato da alcuni operatori del Settore e ho fatto mie le loro attese, le loro proposte, le loro aspirazioni. Un processo di condivisione naturale, direi, visto che partivamo da un presupposto comune: occorre diversificare e ampliare l’offerta culturale, riaprendo spazi chiusi e creandone di nuovi. In quest’ottica, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Sia nel programma di governo che nella mia campagna elettorale ho dato ampio spazio alla cultura. L’ho fatto perché essenziale a qualsivoglia progetto die sviluppo. Ma anche perché occorre una svolta rispetto al recente passato. E dunque non ci sono dubbi sul fatto che acquisirà centralità anche nella mia azione di governo”. Così il candidato sindaco Luigi Diego. Che prosegue: “Ho apprezzato e condiviso il ‘Manifesto culturale’ realizzato da alcuni operatori dele ho fatto mie le loro attese, le loro proposte, le loro aspirazioni. Un processo di condivisione naturale, direi, visto che partivamo da un presupposto comune: occorre diversificare e ampliare l’offerta culturale, riaprendo spazi chiusi e creandone di nuovi. In quest’ottica, ...

