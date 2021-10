Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 22 ottobre: Gloria finisce in ospedale, ecco perché (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gloria Moreau vivrà ancora dei momenti difficili a Il Paradiso delle signore. La capocommessa, come rivelano le anticipazioni al 22 ottobre, tornerà a Milano per rassegnare le sue dimissioni, ma vivrà una piccola disavventura. La donna, subirà uno scippo e finirà in ospedale dove verrà trovata da Armando, il quale escogiterà un piano per non farla andare via da Milano come aveva previsto di fare prima di essere aggredita. Il Paradiso delle signore 6, spoiler al 22 ottobre: zia Ernesta disperata per la scomparsa di Gloria Gloria Moreau, da quando Ezio è giunto a Milano è andata nel panico e pur di non incontrarlo ed affrontarlo, ha deciso di andare via per qualche ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Moreau vivrà ancora dei momenti difficili a Il. La capocommessa, come rivelano leal 22, tornerà a Milano per rassegnare le sue dimissioni, ma vivrà una piccola disavventura. La donna, subirà uno scippo e finirà indove verrà trovata da Armando, il quale escogiterà un piano per non farla andare via da Milano come aveva previsto di fare prima di essere aggredita. Il6, spoiler al 22: zia Ernesta disperata per la scomparsa diMoreau, da quando Ezio è giunto a Milano è andata nel panico e pur di non incontrarlo ed affrontarlo, ha deciso di andare via per qualche ...

