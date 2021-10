Il New York Times accusa: «Football americano dominato da bianchi razzisti e ipocriti» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La National Football League può scrivere tanti slogan antirazzisti e aggiungere altrettanti arcobaleni ai suoi account sui social, ma la sua ipocrisia è evidente nelle azioni dei suoi decisori”. Comincia così il duro commento del New York Times sulla vicenda – enorme negli Stati Uniti – delle dimissioni di Jon Gruden, head coach milionario dai Las Vegas Raiders. Gruden – scrive il Nyt – è stato a lungo parte della cricca di mediatori di potere della lega, stimato per la sua leadership e il suo carisma. “Le e-mail che ha mandato a Bruce Allen, un membro della Nfl e dirigente della squadra, nell’arco di quasi un decennio, sottolineano che dietro le manifestazioni di cambiamento della lega una forte corrente sotterranea di risentimento ha impedito allo sport di evolversi veramente”. Le email, per l’opinione pubblica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La NationalLeague può scrivere tanti slogan antie aggiungere altrettanti arcobaleni ai suoi account sui social, ma la sua ipocrisia è evidente nelle azioni dei suoi decisori”. Comincia così il duro commento del Newsulla vicenda – enorme negli Stati Uniti – delle dimissioni di Jon Gruden, head coach milionario dai Las Vegas Raiders. Gruden – scrive il Nyt – è stato a lungo parte della cricca di mediatori di potere della lega, stimato per la sua leadership e il suo carisma. “Le e-mail che ha mandato a Bruce Allen, un membro della Nfl e dirigente della squadra, nell’arco di quasi un decennio, sottolineano che dietro le manifestazioni di cambiamento della lega una forte corrente sotterranea di risentimento ha impedito allo sport di evolversi veramente”. Le email, per l’opinione pubblica ...

