Il Milan dovrà fare a meno di Maignan per almeno dieci settimane Il comunicato del club rossonero

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilhale condizioni die l’operazione avvenuta nel pomeriggio completamente riuscita. Per il portiere francese si prospetta uno stop molto lungo. Il: “ACcomunica che nella giornata odierna, Mikesi è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario delStefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di seie successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di ...

Maignan ha appena finito l'intervento alla mano, il portiere delstare a lungo ai box: i tempi di recupero Il portiere delMike Maignan, dopo l'infortunio alla mano, è stato operato. L'intervento - come riportato da gianlucadimarzio.com - è ...Per questo motivo ilsta mettendo sotto contratto Antonio Mirante, ex portiere della Roma rimasto svincolato.