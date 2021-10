Il Messaggero | caro biglietti per quasi tutti i club | tranne Roma | Milan e Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sulilper andare a vedere le partite allo stadio. La maggior parte deidi Serie A, scrive il quotidiano, punta su prezzi troppo alti, scatenando il malumore tra i tifosi. Il gruppo storico dei Fedayn, ultrà giallorossi, ieri ha affisso uno striscione ariguardo la partita contro la JUve allo Stadium. «Juve-: 57 euro più commissione/ non meritate la nostra passione». E’ il prezzo per vedere il match nel settore ospiti, “che allo Stadium è uno spicchietto che somiglia giusto giusto a un formaggino”. La Juve non è l’unicoad aver aumentato i prezzi, scrive il quotidiano. E’ un problema che riguarda la Lazio (che per un posto in curva contro l’Inter chiede 40 euro) e anche l’Inter (per Inter-Juve del 24 ottobre la richiesta ...