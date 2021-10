Il matrimonio gay è possibile per il re o la regina d’Olanda: le parole del primo ministro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel paese che per primo ha legalizzato il matrimonio gay, la principessa ereditaria olandese avrà il permesso di sposare una persona di qualsiasi genere senza rinunciare al suo diritto al trono. Lo ha dichiarato nella giornata di martedì il primo ministro olandese, accantonando una questione che si era sollevata nelle ultime settimane. L’erede al trono, la principessa Catharina-Amalia, non ha commentato la notizia. Permesse le nozze gay anche all’interno della Famiglia Reale olandese La principessa ereditaria d’Olanda, Catharina-Amalia, ha solo 17 anni e si sa veramente poco della sua vita personale. La giovane royal non ha mai mostrato al mondo nessun amore, ma nelle scorse settimane il contenuto di alcuni libri avevano messo in dubbio la legittimità del trono in caso di un’unione civile gay. La ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel paese che perha legalizzato ilgay, la principessa ereditaria olandese avrà il permesso di sposare una persona di qualsiasi genere senza rinunciare al suo diritto al trono. Lo ha dichiarato nella giornata di martedì ilolandese, accantonando una questione che si era sollevata nelle ultime settimane. L’erede al trono, la principessa Catharina-Amalia, non ha commentato la notizia. Permesse le nozze gay anche all’interno della Famiglia Reale olandese La principessa ereditaria, Catharina-Amalia, ha solo 17 anni e si sa veramente poco della sua vita personale. La giovane royal non ha mai mostrato al mondo nessun amore, ma nelle scorse settimane il contenuto di alcuni libri avevano messo in dubbio la legittimità del trono in caso di un’unione civile gay. La ...

