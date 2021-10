Il Maialino di Natale: da oggi in edicola il nuovo libro di J.K. Rowling (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si intitola Il Maialino di Natale il nuovo romanzo per ragazzi di J.K. Rowling, annunciato già qualche mese fa. Esce oggi martedì 12 Ottobre 2021 in contemporanea mondiale, edito in Italia da Salani e ovviamente in versione audiolibro per Audble. Il Maialino di Natale Si tratta di una fiaba per bambini (dagli otto anni in su) ed è corredata da illustrazioni del celebre Jim Field. I protagonisti sono il piccolo Jack e il suo Maialino di stoffa. l giorno della Vigilia di Natale purtroppo Jack lo perde e, inutile dirlo, per ritrovarlo verrà catapultato in un avventuroso viaggio che lo porterà in una terra fantastica (la Terra dei Perduti) e ad affrontare il terribile Perdente, un mostro fatto di rottami che divora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si intitola Ildiilromanzo per ragazzi di J.K., annunciato già qualche mese fa. Escemartedì 12 Ottobre 2021 in contemporanea mondiale, edito in Italia da Salani e ovviamente in versione audioper Audble. IldiSi tratta di una fiaba per bambini (dagli otto anni in su) ed è corredata da illustrazioni del celebre Jim Field. I protagonisti sono il piccolo Jack e il suodi stoffa. l giorno della Vigilia dipurtroppo Jack lo perde e, inutile dirlo, per ritrovarlo verrà catapultato in un avventuroso viaggio che lo porterà in una terra fantastica (la Terra dei Perduti) e ad affrontare il terribile Perdente, un mostro fatto di rottami che divora ...

