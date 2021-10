Il maglione girocollo è la base del guardaroba maschile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Banale? Quanto vi sbagliate. Il maglione girocollo è la pietra miliare su cui costruire ogni guardaroba maschile che si rispetti, perfetto come sottogiacca, da infilare sopra alle camicie e alle T-shirt, ma anche da portare direttamente a pelle, senza troppi fronzoli. Essenziale, certo, ma proprio per questo impareggiabile quando si tratta di abbinamenti. Un po’ come un buon bicchiere di bollicine, che si accompagna a meraviglia con ogni portata del pasto. Un item che spinge letteralmente all'acquisto seriale, non se ne ha davvero mai abbastanza. Rassicurante, accogliente, di facile manutenzione, il che non guasta mai. Avere nel cassetto un parco di pullover dal collo rotondo in diverse nuance è il porto sicuro in cui rifugiarsi ogni mattina quando si apre l’armadio e bisogna decidere in fretta cosa mettersi. Con lui ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Banale? Quanto vi sbagliate. Ilè la pietra miliare su cui costruire ogniche si rispetti, perfetto come sottogiacca, da infilare sopra alle camicie e alle T-shirt, ma anche da portare direttamente a pelle, senza troppi fronzoli. Essenziale, certo, ma proprio per questo impareggiabile quando si tratta di abbinamenti. Un po’ come un buon bicchiere di bollicine, che si accompagna a meraviglia con ogni portata del pasto. Un item che spinge letteralmente all'acquisto seriale, non se ne ha davvero mai abbastanza. Rassicurante, accogliente, di facile manutenzione, il che non guasta mai. Avere nel cassetto un parco di pullover dal collo rotondo in diverse nuance è il porto sicuro in cui rifugiarsi ogni mattina quando si apre l’armadio e bisogna decidere in fretta cosa mettersi. Con lui ...

Ultime Notizie dalla rete : maglione girocollo 5 maglioni su cui investire per il prossimo inverno che stanno facendo impazzire tutte Uno dei capi dall'abbigliamento più utilizzato in inverno è certamente il maglione, nella sua versione a girocollo o dolcevita. Fortunatamente, anche quest'anno è possibile trovarne tanti modelli a ...

Maglioni leggeri autunno 2021, per outfit casual e formali ... per scegliere qualcosa che si sposi alla perfezione con qualsiasi tipo di outfit e abbinamento , non possiamo far altro che scegliere i maglioncini girocollo . Gant, light cotton, maglione. Prezzo: ...

Maglioni lunghi per leggings: 6 consigli ei modelli da indossare Vogue Italia Stella McCartney apre ai designer emergenti Shared 3.0 è la collezione realizzata dalla designer in co-lab con Ed Curtis, Myfawnwy e Tom Tosseyn. Talenti che hanno dato vita a una capsule ...

Stella McCartney debutta con tre designer emergenti Shared 3.0 è la collezione realizzata dalla designer in co-lab con Ed Curtis, Myfawnwy e Tom Tosseyn. Talenti che hanno dato vita a una capsule ...

