Il magistrato No Green pass Giorgianni lascia la toga, ma solo dal 2022: era sul palco della manifestazione di Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Angelo Giorgianni, il magistrato salito sul palco dei No Green pass sabato scorso, 9 ottobre, in piazza del Popolo a Roma lascerà il suo incarico a partire da gennaio 2022. Il consigliere della Corte d’appello di Messina aveva annunciato che si sarebbe dimesso immediatamente dalla magistratura, dopo il suo intervento e le relative polemiche, per poter parlare liberamente. Ma la richiesta di collocamento a riposo che ha presentato al Csm – a quanto riferiscono fonti di Palazzo dei Marescialli ad Ansa – decorre da gennaio del 2022. La Ministra della Giustizia Marta Cartabia – a quanto apprende l’Ansa – ha chiesto all’ispettorato di via Arenula accertamenti urgenti sulle dichiarazioni del giudice. Nella mattina di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Angelo, ilsalito suldei Nosabato scorso, 9 ottobre, in piazza del Popolo alascerà il suo incarico a partire da gennaio. Il consigliereCorte d’appello di Messina aveva annunciato che si sarebbe dimesso immediatamente dalla magistratura, dopo il suo intervento e le relative polemiche, per poter parlare liberamente. Ma la richiesta di collocamento a riposo che ha presentato al Csm – a quanto riferiscono fonti di Palazzo dei Marescialli ad Ansa – decorre da gennaio del. La MinistraGiustizia Marta Cartabia – a quanto apprende l’Ansa – ha chiesto all’ispettorato di via Arenula accertamenti urgenti sulle dichiarazioni del giudice. Nella mattina di ...

Advertising

Antonio22024399 : Il green pass è un documento incostituz. xchè è frutto di una imposiz.illegale sancita a Norimberga e che lo stato… - Marc852835993 : RT @MaryamSenada: ???? ? #NoGreenPass #NoiSiamoItalia Messina, aderisce ai 'No Green Pass': il magistrato Angelo Giorgianni lascia la to… - FabioMincuzzi : @GianricoCarof Ma lei sarebbe un magistrato ed addirittura uno scrittore? Ricordo che i vaccini sono acquistati con… - corrmezzogiorno : #Palermo Il giudice Giorgianni, in piazza contro il Green pass, è ancora un magistrato - infoitinterno : Messina, aderisce ai 'No Green Pass': il magistrato Angelo Giorgianni lascia la toga -