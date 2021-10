Il Gruppo Ima assume in Toscana, ecco le 37 offerte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il colosso del packaging cerca ingegneri, progettisti e montatori meccanici ed elettrici. In due anni ha assunto settanta lavoratori. Nuove selezioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il colosso del packaging cerca ingegneri, progettisti e montatori meccanici ed elettrici. In due anni ha assunto settanta lavoratori. Nuove selezioni

Advertising

iltirreno : ?? Lavoro in Toscana: il colosso del packaging cerca ingegneri, progettisti e montatori meccanici ed elettrici. In d… - raplineculture : ho truccato nonna, si è fatta i selfie e le ho detto di mandarli nel gruppo di famiglia, adesso sto minacciando tut… - cesare_ape : @valy_s @zaiapresidente Il comunicato non cita i gruppi coinvolti, ma a quanto riporta l'Ansa nella lista ci sono G… -