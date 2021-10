Il Green Pass taroccato. L’ultima frontiera dei furbi (ma non troppo). Dilaga il mercato dei falsi certificati verdi. Ma chi truffa, spesso finisce truffato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Green Pass monopolizza il dibattito pubblico e le divisioni attorno a questo strumento normativo non sono certamente poche vedendoci come unico Paese dell’Occidente avanzato ad essercene dotati e pronti a renderne in via esecutiva ancor più restrittivo l’uso in ambiente lavorativo, come accadrà dopodomani, 15 Ottobre (leggi l’articolo). Strumento virtuoso per alcuni ed emblema di discriminazione per altri, di certo la contrapposizione a cui dà vita il certificato verde è benzina che alimenta quotidianamente il motore dei talk show e rende gli animi incandescenti. Ma oltre a difendersi dagli attacchi dei detrattori di questo “lasciaPassare pandemico” coloro che ne sono muniti devono guardarsi bene anche dalle nuove truffe che vedono entrare in casa – con la motivazione di un controllo del certificato – ladri e delinquenti pronti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilmonopolizza il dibattito pubblico e le divisioni attorno a questo strumento normativo non sono certamente poche vedendoci come unico Paese dell’Occidente avanzato ad essercene dotati e pronti a renderne in via esecutiva ancor più restrittivo l’uso in ambiente lavorativo, come accadrà dopodomani, 15 Ottobre (leggi l’articolo). Strumento virtuoso per alcuni ed emblema di discriminazione per altri, di certo la contrapposizione a cui dà vita il certificato verde è benzina che alimenta quotidianamente il motore dei talk show e rende gli animi incandescenti. Ma oltre a difendersi dagli attacchi dei detrattori di questo “lasciaare pandemico” coloro che ne sono muniti devono guardarsi bene anche dalle nuove truffe che vedono entrare in casa – con la motivazione di un controllo del certificato – ladri e delinquenti pronti a ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: ??Green pass, il geometra Costa: «Tamponi gratis solo ai vaccinati» (ma se 'i vaccini sono sicuri ed efficaci', perchè volete… - bergonzi_paola : RT @rej_panta: I portuali di Trieste dicono no all’intesa sui tamponi gratis: «Il 15 ottobre blocchiamo tutto» -