Il grande bluff della transizione ecologica | tra i pozzi di petrolio di Cingolani e i fans viziati di Greta

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riceviamo dal giornalista Lorenzo Peluso e volentieri pubblichiamo. Ambiente,sostenibilità e le comodità umane. In realtà avremmo dovuto riflettere fin dall’inizio sulla visione del governo in tema di ambiente. Si perché, il dicastero che ha eliminato la parola Ambiente dal suo nome, trasformandolo in, di fatto pone al centro la trasformazione energetica del nostro Paese, evidentemente non considerando più il tema ambiente. Potrebbe apparire una superficiale questione lessicale, ma non è così. La prova chiaramente è nelle azioni poste in essere dal dicastero guidato dache ha già nel luglio scorso adottato il Piano per laenergetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). Quando poi si parla di Piano, in Italia, allora le cose si complicano e vanno ...