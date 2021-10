Il Giornale: speriamo che il governo vigili anche sul caro benzina e non solo sul caro biglietti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, è intervenuta sulla questione del caro biglietti in Serie A. ha promesso che il governo vigilerà affinché «tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita». Queste le sue parole sul tema: «Le società hanno sofferto molto la pandemia, ma non pensino di alzare i prezzi dei biglietti. Il governo vigilerà perché tutti possano tornare allo stadio pagando il giusto». Oggi Elia Pagnoni, su Il Giornale, riportando le sue parole, le risponde: “speriamo che faccia altrettanto sul caro-benzina”. La Vezzali ha parlato di sofferenza dei club a causa della pandemia, ma ovviamente non hanno sofferto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, è intervenuta sulla questione delin Serie A. ha promesso che ilvigilerà affinché «tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita». Queste le sue parole sul tema: «Le società hanno sofferto molto la pandemia, ma non pensino di alzare i prezzi dei. Ilvigilerà perché tutti possano tornare allo stadio pagando il giusto». Oggi Elia Pagnoni, su Il, riportando le sue parole, le risponde: “che faccia altrettanto sul”. La Vezzali ha parlato di sofferenza dei club a causa della pandemia, ma ovviamente non hanno sofferto ...

