Il gattino ' parla' con i pesci | la scena è esilarante

Advertising

koyarmoni : mi sono persa le cinque perché ero fuori MA COMUNQUE auguri alla persona più importante della mia vita da sempre e… - ceofbooks : Comunque voglio anch'io un gattino di ombre che mi parla oh - GFubi : @ThePiper1 Io già immagino la cover di Pussy dei Rammstein dove si parla di un gattino randagio adottato ?? - xmhanaemi : oggi si parla soltanto di wonwoo con il gattino ?????????? - moniamerli : #3fattidioggi ??? è arrivata la pioggia e mi sono presa una lavata ?? ho salutato il mio amico gattino, che poi è una… -

Ultime Notizie dalla rete : gattino parla

Il Messaggero

Nessuna finzione: questo gatto sta davvero tentando di comunicare con i pesci. Quella che sembra la scena di un cartone animato è in realtà una storia realmente accaduta. Il, osservando i pesci nell'acqua, ha iniziato a emettere dei suoni come se volesse parlare con loro. Una chiacchierata intensa, da quello che appare nelle immagini: chissà cosa si staranno ...DANIELA ANEDDA OSPITE A RADIO ZAMPETTA SARDA, CIDI COME LE CONDIVISIONI DI APPELLI SIANO DETERMINANTI PER CAMBIARE IN LIETO FINE SITUAZIONI ...di Casteddu online con la foto del piccolo,...Nessuna finzione: questo gatto sta davvero tentando di comunicare con i pesci. Quella che sembra la scena di un cartone animato è in realtà una storia realmente accaduta. Il ...L’altare è “inavvicinabile“ dopo il passaggio notturno dei felini, vetri e pavimenti sono sporchi . La denuncia di chi frequenta il camposanto: "Impossibile entrare per un monento di raccoglimento" ...