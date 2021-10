Il dramma di Wilma Goich e Edoardo Vianello | “Dopo la morte di nostra figlia Susanna e ci siamo riuniti”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha annunciato qualche mese fa, sulle pagine del settimanale Chi, il ritorno de I Vianella, lo storico duo costituito insieme all’ex marito. Lasono stati sposati dal 1967 al 1981 e hanno avuto una, scomparsa lo scorso 7 aprile 2020. È proprio la tragicadella, a causa di un tumore, che ha fatto riunire la celebre coppia degli anni Settanta: “Canteremo una canzone si chiama “Più amore di così”, un brano che Renato Zero ha scrittoladi”, ha rivelato la cantante a Francesco Fredella. I due ex coniugi sono pronti a incidere questo pezzo ma hanno deciso di aspettare la fine della ...

Vita privata Riguardo la sua vita privata, sappiamo che nel 1967 si è sposato co nGoich , ... Purtroppo recentemente Edoardo ho vissuto un vero e proprio, ovvero l a morte della figlia ...Intervenuta tra le pagine del settimanale Chi,Goich ha raccontato il suoe il difficile periodo attuale. Ci sarebbe però un rimedio, utile magari per occupare un po' la mente che la ...Cosa sapere su Susanna Vianello, chi era la figlia di Edoardo e Wilma Goich morta per un tumore al polmone lo scorso anno.Il dramma di Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma Goich morta lo scorso anno: malattia tremenda, uccisa in un mese.