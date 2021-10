Il dolce messaggio di Ella Travolta a John: “Ti voglio tanto bene papà”. (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ella Travolta ha dedicato un commovente messaggio al suo papà John. L’occasione è la giornata padre-figlia, che negli Stati Uniti si festeggia ogni anno la seconda domenica di ottobre. La 21enne, secondogenita dell’attore di Pulp Fiction, ha pubblicato uno scatto di quando entrambi erano ospiti nel programma Jimmy Kimmel Live. Vi raccomandiamo... "papà, e se muori anche tu?": la commovente risposta di John Travolta al figlio L'attore statunitense, in un'apparizione al talk show Heart to Heart, ha raccontato una conversazione molto intima avuta con il piccolo, che dopo l... Su Instagram l’attrice ha scritto: “Buona giornata padre-figlia al mio ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha dedicato un commoventeal suo. L’occasione è la giornata padre-figlia, che negli Stati Uniti si festeggia ogni anno la seconda domenica di ottobre. La 21enne, secondogenita dell’attore di Pulp Fiction, ha pubblicato uno scatto di quando entrambi erano ospiti nel programma Jimmy Kimmel Live. Vi raccomandiamo... ", e se muori anche tu?": la commovente risposta dial figlio L'attore statunitense, in un'apparizione al talk show Heart to Heart, ha raccontato una conversazione molto intima avuta con il piccolo, che dopo l... Su Instagram l’attrice ha scritto: “Buona giornata padre-figlia al mio ...

