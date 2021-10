Il delitto dell' Olgiata | il caso di Alberica Filo della Torre | tra autopsia | indagini e sospetti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'omicidio diè avvenuto il 10 luglio 1991: un'indagine che si è conclusa solo 20 anni dopo con l'arresto'ex maggiordomo. L'omicidio di, noto come il, dal nome del quartiere di Roma Nord in cui fu commesso, è stato uno dei più discussia storia criminale italiana. Ripercorriamo ilche fu archiviato dai magistrati, dallefrettolose, all'arresto e la condanna'assassino, Winston Manuel Reyes, vent'anni dopo. Il movente'ex cameriere filippino era il rancore che egli provava nei confronti ...

Advertising

MaMaurizi9 : RT @Maedhros67: L'obsolescenza programmata ha raggiunto gli esseri umani (una volta erano uomini). Il delitto perfetto aveva solo bisogno… - Maedhros67 : L'obsolescenza programmata ha raggiunto gli esseri umani (una volta erano uomini). Il delitto perfetto aveva solo… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Trovato senza vita Karl Engelmayr, l'87enne agli arresti domiciliari per l'uccisione dell'ex compagna Maria Waschgler,… - TgrRaiTrentino : Trovato senza vita Karl Engelmayr, l'87enne agli arresti domiciliari per l'uccisione dell'ex compagna Maria Waschgl… - CostabravaToday : RT @forti_chico: Oggi ricordiamo la triste ricorrenza dell'ingiusta detenzione di #chicoforti L'#11ottobre di 22 ANNI fa,Chico fu condannat… -

Ultime Notizie dalla rete : delitto dell

Il'Olgiata La mattina del 10 luglio 1991 il corpo della contessa Alberica Filo Della Torre venne ritrovato nella sua camera da letto all'interno della villa alle porte di Roma nella ...E il bello è che non hanno nemmeno avuto la cura di pulire la scena deldalle impronte ... con riferimento al parere'Organo di consulenza tecnica del Mit sul deposito costiero di GNL ...L'omicidio di Alberica Filo della Torre è avvenuto il 10 luglio 1991: un'indagine che si è conclusa solo 20 anni dopo con l'arresto dell'ex maggiordomo. L'omicidio di Alberica Filo Della Torre, noto c ...L’atletica piange la keniota Agnes Tirop, accoltellata a morte a soli 25 anni. La detentrice del record mondiale nei 10 chilometri su strada è stata trovata senza vita in casa sua nella città di Iten ...