Il delirio di Repubblica su Michetti “hitleriano”

Novità: la zuppa sbarca su Tik Tok. Seguitemi su nicolaporrotoctoc 00:00 Green pass, lite sui tamponi gratuiti e caos tra i portuali. Beppe Grillo favorevole e Giuliano Ferrara sul Foglio gli dà ragione. Il lasciapassare per lavorare è davvero un troppo. 06:20 Il paradosso del green pass sulle badanti… 07:00 Parola ai commensali. 09:40 Green pass: sul Giornale un Del Viscovo e Lottieri contrapposti. 10:10 Amministrative, Repubblica racconta le lezioni hitleriane di Enrico Michetti. E non contenti spunta un po' di fango pure su Guido Bertolaso. Roba da matti! 13:13 Giuseppe Conte annuncia che voterà Gualtieri… 13:53 Salvini e Meloni non vogliono che sia il Parlamento a sciogliere Forza Nuova. Con loro, il costituzionalista Alfonso Celotto, il magistrato Carlo Nordio e persino Gianfranco Fini tirato per la giacchetta e a cui fanno dire tutto e il ...

