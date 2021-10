Il Copasir avvia l’indagine sulla Difesa europea L’audizione del Gen Graziano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) È “urgente” poter contare su “un’Europa più assertiva” con una forza “realmente disponibile e prontamente impiegabile”. Eppure, ipotizzare strumenti militari comuni rischia di essere “superfluo” senza una “chiara e ferma volontà politica dei Paesi membri”. È il punto sul dibattito che attraversa le cancellerie del Vecchio continente del generale Claudio, presidente del Comitato militare dell’Ue, intervenuto oggi di fronte alle commissioni riunite, Esteri e, di Senato e Camera. Un’audizione arrivata poco dopo quella a palazzo San Macuto, di fronte al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presieduto dal senatore Adolfo Urso. Sullo sfondo, la ricerca di via efficace allacomune, senza dimenticare le prospettive evidenziate dalla presidente Ursula von der Leyen sull’idea di un’intelligence più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Copasir avvia

Giornale di Sicilia

Sulle violenze di sabato, invece, ilaudizioni di Aisi e Lamorgese. Draghi potrebbe vedere - ma non è ad ora in agenda - il ministro dell'Interno prima che mercoledì si riunisca il ...... istituita con la legge del 4 agosto 2021, l'Italia sia centralizzare in un'unica struttura ...dalla legge dell'Autorità delegata sui servizi con funzioni di indirizzo e di quello delcon ...La misura drastica potrebbe essere presa dopo l’assalto alla sede della Cgil di Roma durante le proteste no green-pass ...ROMA. – Un abbraccio, prima di entrare nella sede dov’è ancora evidente, tra le bandiere del sindacato, la devastazione portata nell’assalto di sabato notte. Mario Draghi testimonia così al segretario ...