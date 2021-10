Il Consiglio regionale della Puglia approva mozione per lo scioglimento di Forza Nuova Il provvedimento è passato all' unanimità

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il, al termine di un lungo dibattito, hato all’(39 voti favorevoli su 39 presenti) unacon cui chiede al governo Draghi e al Parlamento di sciogliere le associazioni di stampo fascista applicando la legge Scelba. “Tutte le istituzioni sono impegnate a denunciare e a condannare ogni forma di violenza che non solo si ponga in maniera lesiva delle norme costituzionali- recita la-, ma violi i principi e i valori fondamentali a cui tutto il nostro ordinamento si ispira”. La massima assise, inoltre, ha espresso la solidarietà alla Cgil, “da sempre impegnata nella tutela dei diritti edemocrazia, agli agenti delle forze dell’ordine e agli ...

Advertising

bari_times : 'Il Governo sciolga le associazioni di matrice fascista': il Consiglio regionale approva mozione all'unanimità… - egidio_gialdini : L’Assemblea Regionale ha approvato la mozione CIFARELLI con cui “si impegna la Giunta a ripristinare l’impostazione… - paolodoppler : @babysaintabel Uno che insieme a fontana deve levarsi dal cazzo velocemente dal consiglio regionale Lombardia - dilio_bianchi : RT @Libero_official: #Campania, arrestato #Savastano: ex assessore di #Salerno ora in Consiglio regionale, molto vicino a #DeLuca. E sarebb… - MimmoMoramarco : I geni del Consiglio Regionale #Puglia , con a capo il 'cozzaro'@micheleemiliano chiedono di applicare la #Legge S… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio regionale

... scelto tra i consiglieri regionali, e due questori per l'ufficio di presidenza delsenza "oneri aggiuntivi a carico del bilancio". Lo ha votato ilstasera ...... https://www.eventbrite.it/e/registrazione - webinar - roadshow - conai - 2021 - evento -... nel merito, le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del...Si prospettano tempi non brevi per la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale. L’Ufficio centrale circoscrizionale della Corte d’Appello del capoluogo calabrese è ancora in attesa di ricever ...L’ombra dell’ineleggibilità si allunga su alcuni premiati dalle urne. Gli eventuali ricorsi scatteranno soltanto dopo la proclamazione, ma intanto il tema tiene banco. A “rischio” ci sarebbero coloro ...