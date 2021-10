Il centrodestra in conferenza stampa (qui la diretta) per lanciare il “patto per Roma” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’italia, in diretta nella conferenza stampa a sostegno di Enrico Michetti, candidato a sindaco del centrodestra a Roma, con Matteo Salvini, Antonio Tajani per Forza Italia e Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa dell’Udc. “Siamo qui per siglare un patto del centrodestra per la capitale, siamo stati noi a portare questo tema per primi”. Serve un “patto tra i partiti del centrodestra” che “prevede 5 punti: riforma della governance di Roma capitale, servono poteri speciali per il sindaco, sul modello Genova, risorse adeguate , 500 mln per 5 anni, serve decentramento serio dei municipi, il sindaco deve avere strumenti per celebrare degnamente il Giubileo”, ha detto Giorgia Meloni, aprendo la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’italia, innellaa sostegno di Enrico Michetti, candidato a sindaco del, con Matteo Salvini, Antonio Tajani per Forza Italia e Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa dell’Udc. “Siamo qui per siglare undelper la capitale, siamo stati noi a portare questo tema per primi”. Serve un “tra i partiti del” che “prevede 5 punti: riforma della governance dicapitale, servono poteri speciali per il sindaco, sul modello Genova, risorse adeguate , 500 mln per 5 anni, serve decentramento serio dei municipi, il sindaco deve avere strumenti per celebrare degnamente il Giubileo”, ha detto Giorgia Meloni, aprendo la ...

