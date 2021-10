Il capitano Kirk è volato nello Spazio | nuova frontiera del business

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) William Shatner, l'attore che per anni ha guidato - sul set di Star Trek - l'astronave USS Enterprise, ha fatto parte dell'equipaggio della navicella Blue Origin che è partita dal Texas per un volo suborbitale ai confini con lo, quello vero stavolta.

L'impresa a bordo della New Shepard di Blue Origin. È il secondo volo suborbitale con equipaggio della compagnia di Jeff ...Il '' ha portato a termine una nuova missione . La più emozionante della sua vita, nonostante i suoi 90 anni di età. L'attore William Shatner , il celebredella USS Entrerprise di ...L'attore di Star Trek William Shatner è riuscito ad andare nello spazio, segnando il record come persona più anziana ad aver mai compiuto l'impresa.A bordo del razzo New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos, Shatner, insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili, ha completato un volo di 11 minuti. L'attore William Shatner, che nel ruolo ...