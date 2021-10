Advertising

disinformatico : Il Capitano Kirk (William Shatner) va nello spazio. Stavolta per davvero - LaStampa : Il capitano Kirk di Star Trek volerà davvero nello spazio, a 90 anni. Domani con altri tre “astro turisti” sul razz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il capitano Kirk andrà davvero nello spazio. Il viaggio dell'attore di Star Trek e dei suoi compagni è prev… - ilfattovideo : Il capitano Kirk di Star Trek andrà davvero nello spazio: la preparazione di Shatner prima del decollo – Video - Mayflower014 : Il capitano #Kirk andrá davvero nello spazio: la preparazione di Shatner prima del volo. Il viaggio spaziale dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : capitano Kirk

L'attore William Shatner, celebrenella famosa saga cult Star Trek, e i suoi compagni di viaggio, Chris Boshuizen, Audrey Powers e Glen de Vries, si allenano prima del loro viaggio ai confini dello spazio. Il volo è ...Oggi alle 15.30 è previsto il lancio della New Shepard di Jeff Bezos. A bordo c'è anche un passeggero speciale: l'attore William Shatner, ildi Star Trek. "Le cose che ho solo interpretato da attore, le potrò provare in prima persona. Al ritorno voglio raccontarvi come mi sono sentito davvero quando ho visto le cose che ...Il capitano Kirk oggi vola nello spazio, anche se per pochi minuti. William Shatner, il 90/enne attore canadese che interpretò il comandante dell'Enterprise nella mitica serie Star Trek e che diventer ...L'attore William Shatner, celebre capitano Kirk nella famosa saga cult Star Trek, e i suoi compagni di viaggio, Chris Boshuizen, Audrey Powers e Glen de Vries, si allenano prima del loro viaggio ai co ...