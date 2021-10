Advertising

sportli26181512 : Il Cagliari a sinistra ha la freccia Dalbert: Dopo due turni torna il brasiliano che ha una buona intesa con Lykogi… - SampNews24 : #Cagliari #Sampdoria, un recupero per #Mazzarri: corsia sinistra sistemata - CagliariNews24 : Cagliari, #Dalbert pronto a riprendersi la corsia di sinistra: Sampdoria avvisata - luc_sca : #Cagliari il governo nega riqualificazione ex mercato ortofrutticolo, realizzare case popolari, ma per la sinistra… - infoitsalute : Cagliari, Centurioni a ISP: “Squadra da parte sinistra della classifica e Mazzarri può rilanciarla” -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sinistra

- Dalbert è pronto a tornare e riprendersi la corsia mancina. E' stato frenato da un problema alla cosciadopo un avvio positivo. E ora Mazzarri è pronto a innescare di nuovo la sua ...... adesso addirittura ricca di due città metropolitane,e Sassari. Il Pd porta a casa il ... Come altrove, si nota la prevalenza del centro -nei centri maggiori, del centro - destra in ...Dopo due turni torna il brasiliano che ha una buona intesa con Lykogiannis Spinta in più per l’attacco rossoblù ...Preoccupazione per la Sampdoria in vista della sfida di Cagliari: Damsgaard è uscito per un problema alla coscia nell'ultima gara con la Danimarca ...